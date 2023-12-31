Galatasaray'da Hakim Ziyech için ayrılık iddiası

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın İngiltere'nin Chelsea takımından bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech'in, geldiği günden bu yana hedeflenen verimi sağlayamadığı eleştirileri yöneltiliyor. Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılı ekipte aradığı ortamı bulamayan ve Galatasaray cephesini de mutlu edemeyen Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Menajerine takım bulması için talimat veren Faslı yıldız, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

Sık sık sakatlanması sebebiyle Ziyech'ten istediği katkıyı alamayan Galatasaray teknik ekibi de ayrılığa sıcak bakıyor. Ara transfer döneminde taraflar masaya oturarak ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.