Galatasaray'da Ndombele için son karar verildi

Galatasaray'da Ndombele konusunda son kararın verildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha noktasında sezon başında kadroya katılan Ndombele için Okan Buruk'un ara transferde gönderilmesini şimdilik askıya aldığı iddia edildi.

Galatasaray - Konyaspor maçındaki performansıyla takdir toplayan Tanguy Ndombele'nin sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımda kalmasına karar verildiği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele, eksik isimlerin yokluğunda Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer buldu. Yıldız oyuncu kendisine verilen son şansı iyi kullandı.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un, Fransız oyuncunun performansından memnun kaldığı belirtilirken, ara transferde gönderilmesini şimdilik askıya aldığı iddia edildi.

Ndombele bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söylemiş ve toparlanacağının sözünü vermişti.

27 yaşındaki oyuncunun 3.1 milyon Euro olan garanti ücretini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, olası fesihte bu rakamın tamamını ödemek yerine Ndombele'den sezonun ikinci yarısında faydalanma kararı aldı.

Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele'nin, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.