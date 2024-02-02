Galatasaray'da Serge Aurier gelişmesi: Transfer askıya alındı

Galatasaray, daha önce anlaşma sağladığı Serge Aurier'in transferini askıya aldı.

Galatasaray'da Serge Aurier transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aurier'in transferini askıya aldı.

Transfer ücretindeki anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşma şu an için tamamlanamadı.

Fildişi Sahilli Serge Aurier, Afrika Kupası için milli takımda bulunuyor.

Bu sezon Nothingham Forest formasıyla 13 maçta görev yapan Serge Aurier 2 asistik performans sergiledi.

Serge Aurier, kariyeri boyunca Paris Saint Germain, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi.