Galatasaray'dan 3 isim hakkında suç duyurusu

Galatasaray; Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi öncesinde başlayan gerilim, karşılaşmanın ardından da devam ediyor.

Galatasaray Kulübü, Eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akpınar, futbol yorumcusu Serhat Ulueren ve eski futbolcu Adnan Aybaba hakkında suç duyursunda bulundı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ve yöneticileri hakkında suç teşkil eden açıklamaları nedeniyle Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, sürecin her safhası tarafımızca yakinen takip edilecektir. Kulübümüze fütursuzca asılsız yakıştırmalarda bulunanlara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tolerans gösterilmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz."