Galatasaray'dan Fatih Portakal ve Cem Küçük hakkında RTÜK'e şikâyet

Galatasaray, TFF tarafından tamamı yayınlanan toplantının yalnızca bir bölümünü yayınlayarak 'kasıtlı şekilde algı oluşturdukları' gerekçesiyle televizyon sunucusu Fatih Portakal ve yandaş yazar Cem Küçük'ü RTÜK'e şikâyet etti.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tamamı yayınlanan VAR kararları toplantısının bir kısmını yayınlayarak 'kasıtlı olarak algı oluşturdukları' gerekçesiyle Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ve TGRT Haber Sunucusu Cem Küçük hakkında RTÜK'e şikâyette bulundu.

Çem Küçük hakkında yapılan şikâyetle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan kulüp, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kapalı devre hakem toplantısının tamamının şeffaf bir şekilde yayınlanmasına rağmen; maksadı Galatasaray’a zarar vermek olan bazı programlar ne yazık ki montajlanan belli kısımları haber yapma konusunda ısrar etmektedir!

Gerçekler ortaya çıkmasına rağmen; TGRT Haber kanalında Cem Küçük’ün moderatörlüğünü yaptığı ‘Günaydın Türkiye’ programı, haber içeriğinde TFF tarafından yayınlanan görüntülerden sadece montajlanıp maksatlı olarak servis edilen kısmına yer vermekte ve yorumlamakta bir sakınca görmemiştir!

Objektif habercilik ilkesini hiçe sayan ve Galatasaray’a karşı yürütülen algı operasyonuna destek olan TGRT Haber ve Cem Küçük hakkında; dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasal mevzuat kapsamında, RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır."

Şaşkınlıkla izlemeye devam ediyoruz... pic.twitter.com/MTmBvgCl8h — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 27, 2024

Galatasaray tarafından Fatih Portakal için yapılan şikâyet ile ilgili ise şu bilgiler verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 26 Mart 20024 saat 15.30 civarında söz konusu hakem toplantı videosunu şeffaf şekilde yayınlamasıyla, başka eller tarafından servis edilen şeklinin sadece Galatasaray'a zarar vermek maksadıyla tertiplendiği tüm kamuoyunun malumu olmuştur.

Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray'a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır. Tüm Galatasaray taraftarını bu yanlı ve kasıtlı davranışa karşı tepki göstermeye davet ediyoruz."

"GAZETECİLİĞİMİZE KİMSE LAF EDEMEZ"

Fatih Portakal ise Galatasaray'a yanıt verdi. Canlı yayında konuşan Fatih Portakal, "Şikâyetçi olacaklarmış benim hakkımda ve kanal hakkında. Ne yaptığımızı ben de bilmiyorum. Gücümüz etkimizde. Bu kadar da net. Kimse gazeteciliğimize laf edemez. Alnımız ak, biz işimizi yapıyoruz o kadar. Rahatsız olanlar varsa da rahatsız olmaya devam edebilirler" ifadelerini kullandı.