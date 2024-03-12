Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı
Sakatlığını atlatan ve Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Hakim Ziyech için Galatasaray teknik ekibinden karar çıktı. Ziyech'in Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkacağı öne sürüldü.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen sarı kırmızılı futbolcu Hakim Ziyech'in Kasımpaşa maçında kadroda yer alacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından ayrı kalmıştı.
Ayak bileğindeki sakatlığı atlatan ve Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında 13 dakika süre alan Hakim Ziyech, iyi bir görüntü verdi.
Milliyet'in haberine göre Hakim Ziyech'le ilgili Galatasaray teknik ekibinden karar çıktı.
Buna göre Faslı yıldız, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkacak.
Sağ açıkta Ziyech'in yer alacağı Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda ise Barış Alper Yılmaz'ın görev alacağı vurgulandı.
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 maça çıkan Hakim Ziyech 4 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.