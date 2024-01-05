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Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Bir süre oynamamasına karar verilmiştir"

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun bir süre oynamaması yönünde karar alındığını duyurdu.

Spor
  • 05.01.2024 14:30
  • Giriş: 05.01.2024 14:30
  • Güncelleme: 05.01.2024 14:54
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Bir süre oynamamasına karar verilmiştir"

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli forvetin bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.  

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."

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