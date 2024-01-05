Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Bir süre oynamamasına karar verilmiştir"

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun bir süre oynamaması yönünde karar alındığını duyurdu.

Spor 05.01.2024 14:30 Giriş: 05.01.2024 14:30

Güncelleme: 05.01.2024 14:54 Kaynak: Spor Servisi

A- A A+

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli forvetin bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." Sağlık Raporu | Mauro Icardi



🔗 https://t.co/GBtaYHnIt3 pic.twitter.com/4EL4DJfQk3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 5, 2024