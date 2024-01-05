Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Bir süre oynamamasına karar verilmiştir"
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun bir süre oynamaması yönünde karar alındığını duyurdu.
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli forvetin bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."
Sağlık Raporu | Mauro Icardi— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 5, 2024
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