Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray, dün oynanan Beşiktaş maçının ardından stadyumdan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, dün oynanan Beşiktaş maçının ardından stadyumdan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Icardi, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide takımının gollerini kaydetmişti.