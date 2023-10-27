Galatasaray'dan 'Süper Kupa' açıklaması: Bu yıl Türkiye'de oynansın

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği ve Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ile ilgili, "Kesinlikle Süper Kupa'nın bu yıl Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. 30 milyon taraftarın görüşü de bu" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, maç için Rize'ye hareket etti. Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Metin Öztürk, yolculuk öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasıyla ilgili konuşan Metin Öztürk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu karşılaşmanın Türkiye'de oynanması gerektiğini söyledi.

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:"Taraftar bizim için önemli. 2, 3 gündür taraftarlarımızdan çok yoğun telefonlar alıyorum. Biliyorsunuz aralık ayında ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe ile bir maç oynayacağız. Akabinde de 4, 5 gün sonra da federasyonumuz Süper Kupa maçını söyledi. Biz Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Şartlar eşit olduğu taktirde yüzlerce kez oynadık. Bu bizi rahatsız etmez. Biz geçen sene yola çıkarken 'cumhuriyetin yüzü Galatasaray' dedik. Biz başkaları gibi kendimizi cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet, sadece Atatürk'ün kurduğu cumhuriyettir. Takımlar, şahıslar o cumhuriyetin parçalarıdır. Biz cumhuriyetin yüzü Galatasaray mottosuyla yola çıktık."

"BU YIL ÖZELİNDE SÖYLÜYORUM"

"Sadece bu yıl özelinde söylüyorum. Yoksa federasyonumuz Londra derse Londra'da, Madrid derse Madrid'de oynarız" diyen Öztürk, "Bu iş gösteri işi. Yurt dışında da oynamak lazım. Süper Kupa yurt dışında oynanacak en iddialı şey ama ben şahsen Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı olarak değil, Metin Öztürk olarak söylüyorum. Kesinlikle Süper Kupa'nın bu yıl Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. 30 milyon taraftarın görüşü de bu" ifadelerini kullandı.

"NİYE BAŞKA ÜLKELERDEKİ SEYİRCİLERLE MUHATAP OLALIM"

Metin Öztürk, şunları söyledi:

"Eminim ki Fenerbahçe taraftarının da isteği bu. Karar verilmiş bir şey değil. Federasyon bu yapyanlıştan hemen dönsün. Ankara'da mı, Erzurum'da mı, Samsun'da mı, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadyumunda mı oynarız, her yere varız. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayalım. 60 bin, 70 kişi. İki tarafın da seyircisi gelsin. Niye biz başka ülkelerdeki seyircilerle muhatap olalım. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi gelsin. Cumhuriyetimizin reisi cumhurbaşkanımız da gelsin kazanan takıma kupasını orada versin. Bu benim için olmazsa olmaz. Taraftarımız için de olmazsa olmaz. Umarım federasyon bu yanlıştan acilen döner. Federasyon konuşmaktan bıktık, bari bunu düzeltsinler."