Galatasaray, deplasmandan 4-0'lık galibiyetle döndü
Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran Galatasaray, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.
Kaynak: AA
Süper Lig'de 32. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti.
Ligde haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti.
Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.