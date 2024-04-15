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Galatasaray, deplasmandan 4-0'lık galibiyetle döndü

Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran Galatasaray, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

Spor
  • 15.04.2024 22:25
  • Giriş: 15.04.2024 22:25
  • Güncelleme: 15.04.2024 22:28
Kaynak: AA
Galatasaray, deplasmandan 4-0'lık galibiyetle döndü
FOTOĞRAF: AA

Süper Lig'de 32. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Ligde haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti. 

Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

 

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