Galatasaray, derbiyi Icardi'nin golleriyle 2-1 kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşılaştı. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanarak maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Mauro Icardi kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü ise Alex-Oxlade Chamberlain'den geldi. Siyah-beyazlılar kaleci Mert Günok'un 30. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Ligde namağlup serisini sürdüren Galatasaray, üst üste 7. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşikta ise 16 puanla 4. sırada kaldı.