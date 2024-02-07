Galatasaray, Derrick Köhn ile anlaştı
Galatasaray, Honnever 96'da forma giyen 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.
Kaynak: DHA
Galatasaray Kulübü, 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.
Köhn, Bundesliga 2 ekiplerinden Honnever 96 forması giyen Köhn, bu sezon 21 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
Köhn'ün Hannover ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Bramfeld, Hamburg ve Bayern Münih alyapılarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Hollanda temsilcisi Willem'e transfer olarak A takım seviyesinde forma giymeye başladı.
HANNOVER'DE 56 MAÇ
2022'de 500 bin Euro bonservis bedeliyle Hannover'e imza atan Derrick Köhn, Alman takımında forma giydiği 56 maçta 8 gol atarken, 12 de asist yaptı.
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