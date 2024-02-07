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Galatasaray, Derrick Köhn ile anlaştı

Galatasaray, Honnever 96'da forma giyen 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Spor
  • 07.02.2024 16:45
  • Giriş: 07.02.2024 16:45
  • Güncelleme: 07.02.2024 16:53
Kaynak: DHA
Galatasaray, Derrick Köhn ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı. 

Köhn, Bundesliga 2 ekiplerinden Honnever 96 forması giyen Köhn, bu sezon 21 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. 

Köhn'ün Hannover ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Bramfeld, Hamburg ve Bayern Münih alyapılarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Hollanda temsilcisi Willem'e transfer olarak A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

HANNOVER'DE 56 MAÇ

2022'de 500 bin Euro bonservis bedeliyle Hannover'e imza atan Derrick Köhn, Alman takımında forma giydiği 56 maçta 8 gol atarken, 12 de asist yaptı.

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