Galatasaray, Derrick Köhn ile anlaştı

Galatasaray, Honnever 96'da forma giyen 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Kulübü, 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Köhn, Bundesliga 2 ekiplerinden Honnever 96 forması giyen Köhn, bu sezon 21 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Köhn'ün Hannover ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Bramfeld, Hamburg ve Bayern Münih alyapılarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Hollanda temsilcisi Willem'e transfer olarak A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

HANNOVER'DE 56 MAÇ

2022'de 500 bin Euro bonservis bedeliyle Hannover'e imza atan Derrick Köhn, Alman takımında forma giydiği 56 maçta 8 gol atarken, 12 de asist yaptı.