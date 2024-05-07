Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için "taraftar" kararı

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunca, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftarın alınmasına karar verildi.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertli taraftarların da stada alınmasına karar verildi.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunca, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, müsabakada, 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."