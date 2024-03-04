Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saatinde değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati 21.00'den 21.30'a alındı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.