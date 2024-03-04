Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saatinde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati 21.00'den 21.30'a alındı.

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