Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinin, Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Süper Kupası, Türkiye’nin ve Avrupa’nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var.”