Galatasaray geriden gelerek Ankaragücü'nü mağlup etti

Süper Lig'in 7'inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Ligde üst üste 6'ncı galibiyetini alan sarı-kırmızılılar puanını 19 yaptı. Ankara temsilcisi ise 6 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

4’üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Bahadır Güngördü, barajdan seken topu son anda kornere çeldi.

7’nci dakikada Tete’nin pasında ceza sahası sol çaprazında rakibinden topu kurtardıktan sonra uzak köşeye sert bir şut çıkaran Zaha’ya kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çelerek gole izin vermedi.

20’nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerin ardından kaleye orta şut karışımı bir top gönderen Morutan’ın vuruşunu kaleci Muslera son anda ağlarla buluşmasını engelledi.

32’nci dakikada Zaha’dan aldığı pasın ardından ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çeken Icardi’nin vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

35’inci dakikada Angelino’nun soldan ortasına arka direkte Tete kafayla vurdu ancak top Bahadır Güngördü’de kaldı.

40’ıncı dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Zaha’nın vuruşunda top Ankaragücü savunmasında iki oyuncuya çarparak direğin dibinden kornere gitti.

45+3’üncü dakikada sağ kanattan Boey’in penaltı noktası üzerine çıkardığı pası önce düzelten Icardi ardından sert vurdu ancak Bahadır Güngördü bir kez daha gole geçit vermedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

48’inci dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kerem Demirbay’ın top kaybının ardından Efkan Bekiroğlu’nun savunma arkasına attığı pası Cephas orta alandan ceza sahası içine kadar taşıdı. Kaleci Muslera ile ceza sahasında karşı karşıya kalan Cephas’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

56’ncı dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Angelino’dan ceza sahası sol çaprazında pası alan Zaha rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir vuruşla kalecinin hamle yapamadığı topu ağlara gönderdi: 1-1.

59’uncu dakikada Zaha’nın savunmanın arasına attığı şık pasla ceza sahası sağ çaprazında önce kaleciden topu kurtaran Tete, son çizgiye indi. Tete, dar açıdan topu istediği gibi kaleye gönderemeyince meşin yuvarlak auta gitti.

60’ıncı dakikada Angelino’nun soldan ortasına ceza sahası içinde Icardi’nin kafa vuruşunu kaleci Bahadır yakın mesafeden çıkardı.

66’ncı dakikada Barış Alper Yılmaz’dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey’in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

69’uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey, Tete’den aldığı pasla son çizgiye inip topu altı pas içerisine çevirdi. Icardi’den önce topa hamle yapan Hayrullah Bilazer’in ters dokunuşunda meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Oyuncu ağlara giden topu çıkarmak istedi. Hakem bu pozisyonun devamında oyunu devam ettirirken, VAR incelemesinin ardından topun çizgiyi geçtiği işaret edildi ve sarı-kırmızılılar 2’nci golü buldu: 2-1.

87’nci dakikada Oliveira’nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı köşeden güçlükle kornere çeldi.

88’inci dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Icardi’nin kafayla kaleye gönderdiği topu Bahadır bir kez daha çıkarmayı başardı.

89’uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda altı pas önünde yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

90+8'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girip dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topun filelerle buluşmasını engelledi.

Galatasaray maçı 2-1 kazandı.