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Galatasaray, Hakim Ziyech’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Faslı oyuncuya 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 587 bin 500 euro sezonluk ücret ödeyecek.

Spor
  • 19.08.2023 23:03
  • Giriş: 19.08.2023 23:03
  • Güncelleme: 19.08.2023 23:07
Kaynak: DHA
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Galatasaray, Hakim Ziyech’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray, Chelsea'nin Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Faslı oyuncuya 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 587 bin 500 euro sezonluk ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2 milyon 850 bin euro sezonluk ücret ödeneceği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.”

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