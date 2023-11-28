Galatasaray ile karşılaşacak Manchester United'da 7 eksik
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Manchester United'da eksikler dikkat çekiyor. 'Kırmızı şeytanlar'ın kamp kadrosunda 7 futbolcu yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United, kamp kadrosunu açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Marcus Rashford'un kırmızı kart cezası, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi.
A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesi Bayern Münih 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kopenhag ve Galatasaray'ın 4'er, son sıradaki Manchester United'ın 3 puanı bulunuyor.
GALATASARAY AVRUPA'DA 313. RANDEVUDA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 313. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 312 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.