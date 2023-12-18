Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Sarı kırmızılılar, eşleşmede ilk karşılaşmayı 15 Şubat 2024'te İstanbul'da oynayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu.

Galatasaray, Çekya ekibini elemesi halinde son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede sarı-kırmızılılar ilk karşılaşmayı 15 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da oynayacak.

Rövanş karşılaşması ise 22 Şubat'ta Prag'da olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Freiburg

Young Boys-Sporting Lizbon

Benfica-Toulouse

Braga-Karabağ

Shakhtar Donetsk-Marsilya