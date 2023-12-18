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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Sarı kırmızılılar, eşleşmede ilk karşılaşmayı 15 Şubat 2024'te İstanbul'da oynayacak.

Spor
  • 18.12.2023 15:06
  • Giriş: 18.12.2023 15:06
  • Güncelleme: 18.12.2023 15:33
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu.

Galatasaray, Çekya ekibini elemesi halinde son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede sarı-kırmızılılar ilk karşılaşmayı 15 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da oynayacak. 

Rövanş karşılaşması ise 22 Şubat'ta Prag'da olacak.  

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Freiburg

Young Boys-Sporting Lizbon

Benfica-Toulouse

Braga-Karabağ

Shakhtar Donetsk-Marsilya

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