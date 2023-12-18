Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Sarı kırmızılılar, eşleşmede ilk karşılaşmayı 15 Şubat 2024'te İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu.
Galatasaray, Çekya ekibini elemesi halinde son 16 turuna yükselecek.
Eşleşmede sarı-kırmızılılar ilk karşılaşmayı 15 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da oynayacak.
Rövanş karşılaşması ise 22 Şubat'ta Prag'da olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:
Feyenoord-Roma
Milan-Rennes
Lens-Freiburg
Young Boys-Sporting Lizbon
Benfica-Toulouse
Braga-Karabağ
Shakhtar Donetsk-Marsilya
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