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Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi.

Spor
  • 02.08.2023 00:16
  • Giriş: 02.08.2023 00:16
  • Güncelleme: 02.08.2023 00:24
Kaynak: DHA
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Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi
DHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Demirbay'ı İstanbul'a getirdi.

Düsseldorf'dan tarifeli uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen ve ardından açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, "Burada olduğum için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Ben Almanya'da çok uzun süre futbol oynadım ama böyle bir atmosfer yoktu. Taraftarlarımıza selamlarımı iletiyorum" dedi. Daha sonra alandan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

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