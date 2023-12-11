Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Kopenhag maçı kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.