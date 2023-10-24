Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki konuğu Bayern Münih

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında bugün Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının üçüncü haftası, bugün ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i bugün saat 19.45'te konuk edecek.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci müsabakasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, grupta 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bayern Münih ise ilk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3, ikinci maçında da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibi, grupta 6 puanla zirvede yer alıyor.