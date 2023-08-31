Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve FC Kopenhag ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Fransa’nın Monaco şehrinde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimlerinde Galatasaray A Grubu'na düşerken, rakipleri Alman devi Bayern Münih, İngiliz ekibi Manchester City ve Danimarka takımlarından FC Kopenhag oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Fransa’nın Monaco’nun şehri Grimaldi Forum Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Barcelona’nın eski futbolcusu Eric Abidal ve İngiliz eski futbolcu Joe Cole’un çektiği kuralar sonunda 8 gruptaki takımlar netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şöyle:



A Grubu

Bayern Münih

Manchester United

FC Kopenhag

Galatasaray



B Grubu

Sevilla

Arsenal

PSV Eindhoven

Lens



C Grubu

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin



D Grubu

Benfica

Inter

Salzburg

Real Sociedad



E Grubu

Feyenoord

Atletico Madrid

Lazio

Celtic



F Grubu

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United



G Grubu

Manchester City

RB Leipzig

Kızılyıldız

Young Boys



H Grubu

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Royal Antwerp

İLK HAFTA MAÇLARI 19-20 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.