Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray'ın son 16 turuna kalmak için karşılaşma ihtimali olan takımlar kesinleşti.
Şampiyonlar Ligi grubunda 3'üncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray'ın son 16 turuna kalmak için eşleşebileceği muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar kesinleşti.
UEFA Avrupa Ligi statüsü gereği, Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'üncü sırada yer alan takımlar, Avrupa Ligi gruplarında 2. olan ekiplerle eşleşecek.
Gruplarını 2'inci sırada tamamlayan ve Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle:
Marsilya
Sparta Prag
Sporting
Toulouse
Rennes
AS Roma
Qarabag
Galatasaray, bu 8 takımdan biriyle Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için mücadele edecek. Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı play-off turunun kura çekimi 18 Aralık Pazartesi yapılacak.
Galatasaray dışında Şampiyonlar Ligi'nden gelen diğer 7 takım ise şöyle:
Braga
Benfica
Feyenoord
AC Milan
Young Boys
Shakhtar
Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan takımlar ise şunlar oldu:
Brighton
Glasgow Rangers
Atalanta
Liverpool
Villarreal
Slavia Prag
Bayer Leverkusen
Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024'te düzenlenecek.
Turnuvanın finaline 22 Mayıs 2024'te Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.