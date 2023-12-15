Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray'ın son 16 turuna kalmak için karşılaşma ihtimali olan takımlar kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi grubunda 3'üncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray'ın son 16 turuna kalmak için eşleşebileceği muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar kesinleşti.

UEFA Avrupa Ligi statüsü gereği, Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'üncü sırada yer alan takımlar, Avrupa Ligi gruplarında 2. olan ekiplerle eşleşecek.

Gruplarını 2'inci sırada tamamlayan ve Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle:

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

Galatasaray, bu 8 takımdan biriyle Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için mücadele edecek. Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı play-off turunun kura çekimi 18 Aralık Pazartesi yapılacak.

Galatasaray dışında Şampiyonlar Ligi'nden gelen diğer 7 takım ise şöyle:

Lens

Braga

Benfica

Feyenoord

AC Milan

Young Boys

Shakhtar

Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan takımlar ise şunlar oldu:

West Ham United

Brighton

Glasgow Rangers

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Prag

Bayer Leverkusen

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024'te düzenlenecek.



Turnuvanın finaline 22 Mayıs 2024'te Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.