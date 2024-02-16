Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Serge Aurier'in Afrika Kupası'nda sakatlandığı açıklandı.

Galatasaray, yeni transferi Serge Aurier'in sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılılar Aurier'nin arka üst adale grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."