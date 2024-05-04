Galatasaray Kadın Futbol Takımı şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında yarın evinde oynayacağı ALG Spor’u yenmesi durumunda şampiyon olacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi yarın saat 14.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ALG Spor ile karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 68 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep ekibi ise 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 6. sırada bulunuyor.



Galatasaray, ALG Spor karşısında galip gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu kazanacak. 2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe’ye elenmişti.

İÇ SAHA KARNESİ



Galatasaray bu iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 37 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer aldı. Aslan sahasında son olarak Kdz. Ereğli Belediyespor ile oynadı ve 4-2’lik skorla yendi.



Galatasaray’da ligde geride kalan 29 haftada rakip fileleri 69 kez havalandırırken, kalesinde de 29 gol gördü. Sarı-kırmızılılarda Ebru Topçu attığı 15 golle takımın en golcü ismi olurken, onu 11 golle Arzu Karabulut ve 8’er golle de Elanur Laçın ile Kipoyi takip etti.



Galatasaray - ALG Spor karşılaşmasını Berkay Ağış yönetecek. Ağış’ın yardımcılıklarını Aydın Baran Tek ile Alperen Şeker yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mustafa Furkan Ceylan olacak.