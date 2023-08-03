Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
Galatasaray, 3 yıllık anlaşmaya vardığı Kerem Demirbay'a yıllık 1 milyon avro ücret ödeyecek. Transfer için Leverkusen'e 3 milyon 700 bin avro bonservis ücreti verilecek.
Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Demirbay'ın transferi için Leverkusen'e 3 milyon 700 bin avro bonservis ücreti ödeneceği kaydedildi.
Kerem Demirbay'a ise senelik net 1 milyon avro ücret verileceği bildirildi.
Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 3, 2023
Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için… pic.twitter.com/DEGYXATZ93