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Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, 3 yıllık anlaşmaya vardığı Kerem Demirbay'a yıllık 1 milyon avro ücret ödeyecek. Transfer için Leverkusen'e 3 milyon 700 bin avro bonservis ücreti verilecek.

Spor
  • 03.08.2023 09:47
  • Giriş: 03.08.2023 09:47
  • Güncelleme: 03.08.2023 09:53
Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Demirbay'ın transferi için Leverkusen'e 3 milyon 700 bin avro bonservis ücreti ödeneceği kaydedildi.

Kerem Demirbay'a ise senelik net 1 milyon avro ücret verileceği bildirildi.

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