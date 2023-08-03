Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, 3 yıllık anlaşmaya vardığı Kerem Demirbay'a yıllık 1 milyon avro ücret ödeyecek. Transfer için Leverkusen'e 3 milyon 700 bin avro bonservis ücreti verilecek.

Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Demirbay'ın transferi için Leverkusen'e 3 milyon 700 bin avro bonservis ücreti ödeneceği kaydedildi.

Kerem Demirbay'a ise senelik net 1 milyon avro ücret verileceği bildirildi.