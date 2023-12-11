Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray Kopenhag ile karşı karşıya gelerek ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Grupta temsilcimizin kendi evinde oynanan ilk maçta 2-2'lik skorla berabere kalan temsilcimiz ikinci kez deplasmanda karşı karşıya gelirken birçok sporsever müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Kopenhag maçı şifresiz mi? Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray ile Kopenhag maçında karşı karşıya geliyor. Grupta kendi evinde oynanan ilk maçı 2-2'lik skorla kazanan temsilcimiz ikinci kez rakip sahasında karşı karşıya gelirken maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı Exxen platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz olacağına dair henüz Exxen'den bir açıklama gelmedi.

Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında ilan edilen fikstür tarihi 12 Aralık Salı saat 23.00 şeklinde.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray Kopenhag ile gerçekleştireceği maçı kazanması halinde gruptan ikinci sırada çıkarak bir üst tura adını yazdırmaya hak kazanacak. Galatasaray'ın Kopenhag ile berabere kalması halinde Manchester United ile Bayern Münih maçının sonucuna bakılacak. Manchester United maçı kazanırsa Galatasaray'ın berabere kalması durumunda temsilcimiz grupta sonuncu sıraya düşerek Avrupa'ya veda edecek. Manchester United'ın ve Galatasaray'ın berabere kalmaları durumunda temsilcimiz üçüncü sırada grubu tamamlayarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Temsilcimizin Kopenhag deplasmanında mağlup olması, United'ın berabere kalması halinde Sarı Kırmızılı takım Avrupa kupalarına katılım sağlayacak. Temsilcimiz Kopenhag ile berabere kalır United'da Bayern karşısında berabere kalacağı tabloda temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

Takımlar OM G B M P Bayern Münih 5 4 1 0 13 Kopenhag 5 1 2 2 5 Galatasaray 5 1 2 2 5 Manchester United 5 1 1 3 4

Galatasaray Kopenhag canlı izle

Galatasaray Kopenhag maçını Exxen.com adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Kopenhag maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grup maçları fikstürü