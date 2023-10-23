Galatasaray'la karşılaşacak Bayern Münih'te 5 eksik

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Bayern Münih'te Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in kamp kadrosu açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

Bayern Münih'in 18 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Daniel Peretz, Sven Ulreich, Kim Min Jae, Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Harry Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman, Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Thomas Müller, Konrad Laimer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Frans Kratzig, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic."