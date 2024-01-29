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Galatasaray Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Lucas Torreira'nın 2026'da sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Spor
  • 29.01.2024 11:58
  • Giriş: 29.01.2024 11:58
  • Güncelleme: 29.01.2024 12:02
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Galatasaray, orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın  sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Uruguaylı oyuncunun maaşında iyileştirme yapacak.

27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi normal şartlarda 2026 yılının Haziran ayında sona erecekti.

2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, şu ana dek 62 maçta Galatasaray forması giyerken 1 de asist yaptı.

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