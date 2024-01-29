Galatasaray Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, Lucas Torreira'nın 2026'da sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray, orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Uruguaylı oyuncunun maaşında iyileştirme yapacak.
27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi normal şartlarda 2026 yılının Haziran ayında sona erecekti.
2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, şu ana dek 62 maçta Galatasaray forması giyerken 1 de asist yaptı.
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