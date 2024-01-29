Galatasaray Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Lucas Torreira'nın 2026'da sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Galatasaray, orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Uruguaylı oyuncunun maaşında iyileştirme yapacak.

27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi normal şartlarda 2026 yılının Haziran ayında sona erecekti.

2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, şu ana dek 62 maçta Galatasaray forması giyerken 1 de asist yaptı.