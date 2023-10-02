Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda mücadele eden Galatasaray, 2. maçında İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketlileriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda Faslı futbolcu Hakim Ziyech, bireysel çalıştı.

🦁 Galatasarayımız, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Manchester United ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. 💪 #MUNvGS #UCL pic.twitter.com/WnIttWknbo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 2, 2023





Sarı-kırmızılılar, saat 16.30’da İngiltere’ye gidecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45’te Old Trafford’da basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Galatasaray, ilk maçında kendi sahasında Kopenhag ile 2-2 beraber kalırken Manchester United deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 kaybetmişti.