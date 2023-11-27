Galatasaray Manchester United maçı şifresiz mi? Galatasaray Manchester United hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray Manchester United ile karşı karşıya gelerek ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Grupta deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan temsilcimiz ikinci kez kendi sahasında karşı karşıya gelirken birçok sporsever müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Manchester United maçı şifresiz mi? Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray ile Manchester maçında karşı karşıya geliyor. Grupta deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan temsilcimiz ikinci kez kendi sahasında karşı karşıya gelirken maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Galatasaray Manchester United maçı şifresiz mi? Galatasaray Manchester maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde... Galatasaray Manchester maçı hangi kanalda? Galatasaray Manchester Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı Exxen platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray Manchester maçı ne zaman? Galatasaray Manchester Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında ilan edilen fikstür tarihi 29 Kasım Çarşamba saat 20:45 şeklinde. Galatasaray Manchester United maçı şifresiz mi? Galatasaray Manchester United maçının şifresiz olacağına dair henüz yayın sahibi kuruluştan bir açıklama gelmedi. Galatasaray Manchester canlı izle Galatasaray Manchester maçını Exxen.com adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Manchester maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır. Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grup maçları fikstürü 29 Kasım - 20.45 Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park) 12 Aralık - 23.00 Copenhagen - Galatasaray (Parken)