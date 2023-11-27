Galatasaray-Manchester United maçına İspanyol hakem

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında evinde oynayacağı Manchester United karşılaşmasının hakemi belli oldu.

29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.

Guillermo Cuadra'nın dördüncü hakemlik görevini üsteleneceği müsabakada VAR koltuğunda Ricardo de Burgos, AVAR'da da Juan Martinez Munuera oturacak.