Galatasaray, Mauro Icardi transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG'ye 4 sezona yayılan taksitlerle 10 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. İcardi, senelik 6 milyon avro ücret alacak.

Spor 30.07.2023 14:27 Giriş: 30.07.2023 14:27

Güncelleme: 30.07.2023 14:34 Kaynak: Haber Merkezi

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