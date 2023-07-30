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Galatasaray, Mauro Icardi transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG'ye 4 sezona yayılan taksitlerle 10 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. İcardi, senelik 6 milyon avro ücret alacak.

Spor
  • 30.07.2023 14:27
  • Giriş: 30.07.2023 14:27
  • Güncelleme: 30.07.2023 14:34
Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray, Mauro Icardi transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray,  Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, transferin detaylarına yer verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, İcardi'nin transferi için Paris Saint Germain kulübüne 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi. 10 milyon avrolu bonservis ücretinin 4 sezona yayılan taksitlerle ödeneceği aktarıldı.

3 senelik anlaşmaya varılan İcardi'ye ise senelik 6 milyon avro ücret ödeneceği bildirildi.

Öte yandan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından İcardi transferine ilişkin video paylaşıldı.

Videoda, "Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı...Yuvana hoş geldin Mauro Icardi!" denildi.

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