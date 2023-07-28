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Galatasaray, Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Spor
  • 28.07.2023 20:58
  • Giriş: 28.07.2023 20:58
  • Güncelleme: 28.07.2023 21:02
Kaynak: DHA
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Galatasaray, Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi
AA

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi KAP'a bildirerek bu transfer için resmi çalışmaların başladığını net olarak duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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