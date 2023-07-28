Galatasaray, Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi KAP'a bildirerek bu transfer için resmi çalışmaların başladığını net olarak duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.