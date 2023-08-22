Galatasaray, Molde deplasmanında: Yeni transferler listede yer almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın Molde ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da orta sahanın önmli ismi Lucas Torreira cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech UEFA listesinde yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek.

Molde Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, 2. eleme turundan başladı.

İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı. Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

TORREİRA EKSİK

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca UEFA listesinde yer almayan Tete ve Hakim Ziyech de sahaya çıkamayacak.

6 RESMİ MAÇTA YENİLGİ GÖRMEDİ

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

MOLDE'DE TANIDIK İSİM

Norveç temsilcisinde bir dönem Galatasaray formasını terleten Martin Linnes de görev yapıyor.

Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan Linnes, 5,5 sezon sarı-kırmızılı takımda top koşturdu. İstanbul'da ikişer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Norveçli futbolcu, 2021'de taraftarda güzel izler bırakarak Molde'ye döndü.

Galatasaray'da 146 resmi maça çıkan savunma oyuncusu Martin Linnes, 5 kez de gol sevinci yaşamıştı.