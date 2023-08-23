Galatasaray, Molde'yi 3-2'lik skorla yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayan Galatasaray Norveç’te Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Molde'yi 3-2'lik sokorla yenerek avantajı elde etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Molde'yi 3-2 yendi.

Molde Stadı'nda oynan maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem.

MAÇTAN ANLAR

Karşılaşmaya Molde golle başladı. 8. dakikada kullanılan kornerde Ellingsen topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray rakibine 25'te Sergio Oliveira ile karşılık verdi. Yunus Akgün'ün kazandığı serbest vuruşta Oliveira harika bir vuruşla takımına beraberliği getirdi.

Mauro Icardi, 29'da muhteşem golle Galatasaray'ı öne geçirdi.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erse de sarı kırmızılılar üstünlüğünü koruyamadı. Molde 56'da Haugen ile skoru eşitledi.

Mauro Icardi'nin asistinde Midtsjö Galatasaray'ın 3. golünü attı.

Galatasaray'da yeni transfer Tete 82'de Yunus Akgün yerine oyuna girerek ilk kez sarı kırmızı formayla boy gösterdi.

Galatasaray - Molde eşleşmesinin rövanş maçı 29 Ağustos Salı günü 22.00'de Rams Park'ta oynanacak.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisi Zalgiris ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna geldi.

Bu turun ilk maçında deplasmanda Molde ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Trabzonspor maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray, Molde Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu bekledi.

Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan Lucas Torreira'ya cezası nedeniyle Molde karşısında görev veremedi. Tecrübeli teknik adam, sağ kanatta ise Barış Alper'in yerine Yunus'u oynattı.