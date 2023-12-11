Galatasaray, Parken’de tarih yazma peşinde

Spor Merkezi

Sarı-kırmızılı takım, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanarak tarihinin en büyük başarısına imza attığı Parken Stadı'nda yarın yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele verecek. Galatasaray, A Grubu 6. ve son haftasında bu statta karşılaşacağı Danimarka'nın Kopenhag ekibini yenmesi halinde "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükselecek.

Danimarka'nın en büyük stadı olan ve 1992 yılında hizmete giren Parken Stadı, 42 bin 305 seyirci kapasitesine sahip. Galatasaray, günümüzde UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanan Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası olan UEFA Kupası'nı, 2000 yılında Parken Stadı'nda kaldırdı.