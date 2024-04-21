Galatasaray-Pendikspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Pendikspor'u ağırlayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Paterna, VAR merkezinde görev yapacak.

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR merkezinde yabancı hakem görev yapacak.

Galatasaray'ın Pendikspor ile oynayacağı mücadeleye VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. Peterna’ya AVAR olarak Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler eşlik edecek.

TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin orta hakemi olarak Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.