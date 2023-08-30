Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç ekibi Molde'yi iki maçta da (3-2, 2-1) mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.
Kaynak: AA-İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 yenen Galatasaray, adını gruplara yazdırdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini İstanbul'da konuk etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Mauro Icardi, 90+3'üncü dakikada ise Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66'ncı dakikada Hestad'dan geldi.
Böylece Galatasaray rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi.