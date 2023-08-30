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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç ekibi Molde'yi iki maçta da (3-2, 2-1) mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

Spor
  • 30.08.2023 00:07
  • Giriş: 30.08.2023 00:07
  • Güncelleme: 30.08.2023 00:14
Kaynak: AA-İHA
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde
FOTOĞRAF: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 yenen Galatasaray, adını gruplara yazdırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini İstanbul'da konuk etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Mauro Icardi, 90+3'üncü dakikada ise Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66'ncı dakikada Hestad'dan geldi.

Böylece Galatasaray rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi.

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