Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç ekibi Molde'yi iki maçta da (3-2, 2-1) mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

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FOTOĞRAF: İHA