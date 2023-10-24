Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk 2 maçında 4 puan toplayan Galatasaray sahasında 6 puanla lider Bayern Münih'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Bayern Münih, 8. dakikada Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Galatasaray, 28. dakikada penaltı kazandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Panenka" penaltısıyla topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bavyera ekibi, 73. dakikada Harry Kane'in golüyle 2-1 öne geçti. Bayern, 79'da bir gol daha buldu. Jamal Musiala, skoru 3-1'e getirdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Galatasaray, evinde Bayern Münih'e 3-1 kaybetti.