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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.

Spor
  • 24.10.2023 21:43
  • Giriş: 24.10.2023 21:43
  • Güncelleme: 24.10.2023 21:49
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 yenildi
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk 2 maçında 4 puan toplayan Galatasaray sahasında 6 puanla lider Bayern Münih'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Bayern Münih, 8. dakikada Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 28. dakikada penaltı kazandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Panenka" penaltısıyla topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1. 

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bavyera ekibi, 73. dakikada Harry Kane'in golüyle 2-1 öne geçti. Bayern, 79'da bir gol daha buldu. Jamal Musiala, skoru 3-1'e getirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Galatasaray, evinde Bayern Münih'e 3-1 kaybetti. 

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