Galatasaray Serge Aurier ile anlaştı

Galatasaray, sağ bekini Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Serge Aurier'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Fildişi Sahili'nin kaptanı sağ bek Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

31 yaşındaki futbolcunun Nothingham Forest'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray hem İngiliz kulübüyle hem oyuncu cephesiyle anlaştı. Oyuncunun temsilcisi kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Fildişi Sahilli Serge Aurier, Afrika Kupası için milli takımda bulunuyor.

Bu sezon Nothingham Forest formasıyla 13 maçta görev yapan Serge Aurier 2 asistik performans sergiledi.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Aurier, daha önce Tottenham, Paris Saint Germain ve Villareal gibi ekiplerde forma giymişti.