Galatasaray şikayet etmişti: Fenerbahçe yöneticileri adliyede

Fenerbahçe Spor Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki, hakkındaki şikayet üzerine ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Baki'ye destek olmak için adliyedeydi.

Spor 15.03.2024 11:45 Giriş: 15.03.2024 11:45

Güncelleme: 15.03.2024 11:48 Kaynak: ANKA

A- A A+