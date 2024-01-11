Galatasaray Sivas'ta 2 puan bıraktı: 1-1

Galatasaray, Kerem Demirbay'ın ilk golünü kaydettiği maçta Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.