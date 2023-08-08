Galatasaray tur kapısını 3 golle araladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48’inci dakikada Mertens ve 90+1’inci dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, tur kapısını araladı.





8’inci dakikada Olimpija Ljubljana etkili geldi. Ceza sahası sol yayından Fadida’nın vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.



9’uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta baskıyla topu kapan Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisine topla hareketlendi. Barış Alper Yılmaz’ın içeriye çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



14’üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sualehe’nin çizgiye indikten sonraki sert vuruşunda topu Muslera ayaklarıyla kurtardı.



27’nci dakikada sol kanattan Mertens’in kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda topu direk dibinde kaleci Vidovsek kurtardı.



29’uncu dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine inen Kerem Aktürkoğlu, pasını Bakambu’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci Vidovsek kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.



48’inci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası dışı merkezinde Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla topla buluşan Mertens, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz’ı gördü. Bu oyuncunun hareketlendiği topa kaleci Vidovsek müdahale etti. Kaleciden dönen topu önünde bulan Mertens’in şutunda top ağlara gitti: 0-2.



52’nci dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Boey, pasını ceza sahası içerisindeki Bakambu’ya aktardı. Bakambu’nun tekte pasıyla içeri doğru hareketlenen Barış Alper Yılmaz, tekrardan topu Bakambu’ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci Vidovsek kurtardı.



57’nci dakikada Galatasaray’da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Mertens’in arka direğe açtığı ortaya Abdülkerim Bardakcı dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR’dan gelen uyarı sonrası karşılaşmanın hakemi Andreas Ekberg, pozisyonu izlemeye gitti ve ofsayt kararı vererek golü iptal etti.



90+1’inci dakikada Galatasaray farkı 3’e çıkardı. Sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında topa iyi yükselen Halil Dervişoğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.



90+3’üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına Kaan Ayhan geçti. Bu oyuncunun direkt kaleye vuruşunda topu kaleci Vidovsek kurtardı.



Karşılaşma Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



KAZIMCAN KARATAŞ’IN İLK AVRUPA MAÇI



Galatasaray’da Angelino’nun sakatlığı sebebiyle teknik direktör Okan Buruk görev verdiği 20 yaşındaki Kazımcan Karataş, kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıktı. Galatasaray formasıyla ilk Avrupa maçına Olimpija Ljubljana karşısında çıkan Kazımcan, karşılaşmada 63’üncü dakikada yerini Dubois’e bıraktı.

ICARDI YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI



Galatasaray’da Arjantinli golcü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un forvetteki tercihini Cedric Bakambu’dan yana kullandı. 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 76’ncı dakikada Bakambu’nun yerine oyuna dahil oldu ve sezonun ilk maçına Avrupa arenasında çıktı.

GALATASARAY AVANTAJI KAPTI



Galatasaray, 3-0’lık galibiyetin ardından tur kapısını araladı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana’yı 3-0 ile rahat geçerek, Rams Park’ta oynanacak maçta avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak. Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme turu rövanş karşılaşması 15 Ağustos'ta oynanacak.