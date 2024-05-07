Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsoru olmuştu: 563 milyon liralık borçla iflas etti

Bir zamanlar Galatasaray ve Beşiktaş gibi önde gelen spor kulüplerinin sponsorluğunu yapan GKN Kargo, iflas etti. Şirketin 563 milyon lira borcu olduğu öğrenildi.

Son dönemde yaşanan maliyet artışları yüzünden birçok firma kapısına kilit vururken, bir iflas haberi de GKN Kargo'dan geldi.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsorluk yapan GKN Kargo resmen iflas etti. Ocak ayında konkordato talebinde bulunan şirket, sıkıntılı süreci atlatmak için süre istemişti. Ancak şirketin içinde bulunduğu darboğazdan kurtulacağına ikna olmayan mahkeme, iflas kararı verdi.

DEVASA BOYUTTA BORÇ

Şirketin mevcut borcunun devasa boyutta olduğu öğrenildi. İflas kararı verilen GKN Kargo'nun 563 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. Türkiye gaztesinde yer alan habere göre borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

ŞİRKET BATARKEN ÖZEL JET TUTTU

Şirketin kayıtlı 2 araç dışında hiçbir varlığı olmadığı aktarılsa da şirketin sahibi Gökhan Akyürek’in konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girmişti. Akyürek’i, özel jetle Şanlıurfa’dan İstanbul’a taşıyan Vatanjet Havacılık A.Ş. 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.