Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü: Taraftarlar havalimanlarına akın etti

Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi, İstanbul’a döndü. Sarı-kırmızılıları, İstanbul Havalimanı’nda yüzlerce taraftar bekledi.

Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü.

Galatasaray kafilesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla 05.20'de İstanbul Havaalanı'na geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları uçağı 06.15 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı. Kulüpten havalimanında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsüne binmedi ve özel aracıyla havaalanından ayrıldı. Ali Yiğit Buruk'la birlikte aracına binen Okan Buruk, "Açıklama yapacak mısınız" sorusuna şu cevabı verdi: "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı."

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, İstanbul'a dönen takımları havaalanlarında karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı gruplar, yaptıkları tezahüratlarla yönetici ve futbolculara destek gösterisinde bulundu.

Ellerinde bayraklarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudu.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA "TEŞEKKÜR" PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapılarak taraftarlara "teşekkür" mesajı verildi.

Takımın paylaşımında "Takımımızı karşılayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

Takımımızı karşılayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/rOJ41rLh6H — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 30, 2023

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yurttaşlara seslenerek Beşiktaş'a çağırdı.

İmamoğlu, "Bayrağını al, Beşiktaş'a gel. İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayrağını al, Beşiktaş'a gel.🇹🇷



İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 30, 2023

NE OLMUŞTU?

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşılaşacaktı. Fakat Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp müsabakayı oynamama kararı aldı ve Riyad’dan ayrıldı. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa final maçı iptal edildi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki Süper Kupa finalinin bazı aksaklıklar nedeniyle ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bir açıklama gelmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."