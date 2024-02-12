Galatasaray ve Fenerbahçe’den sosyal medya atışması

Galatasaray’ın 2-2 biten Fenerbahçe-Alanyaspor maçına yaptığı gönderme sosyal medyada iki büyük kulüp arasında tartışma başlattı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada bir kez daha karşı karşıya geldi.

Verilen bir penaltıyı ve verilmeyen kırmızı kartları gerekçe gösteren Galatasary Kulübü X hesabından, “Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!” paylaşımı yaptı.

Bu paylaşıma sarı lacivertlerden yanıt geldi. Galatasaray’ın önceki maçlarını hatırlatan Fenerbahçe’nin hesabındansa şu mesaj paylaşıldı:

“Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; ‘Kişi kendinden bilir işi…’ Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, Fenerbahçe şampiyon olacak.”