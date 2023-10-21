Galatasaray yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü yönetimi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarete Başkan Dursun Özbek ile beraber yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün eski başkanlarından Alp Yalman, kongre üyeleri, amatör branştaki sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Dursun Özbek, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Yüce Atatürk; En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutlarken, bu yıl 118'inci yaşına giren Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticileri, sporcuları ve çalışanları olarak huzurunuzdayız. Kurucumuz Ali Sami Bey'in Türk olmayan takımları yenmek maksadıyla doğan, Galatasaray Lisemizin müdürlüğünü de yapmış Tevfik Fikret'in 'Fikri hür, vicdanı hür' düşünceleriyle beslenen ve sizin muasır medeniyetler seviyesi istikametinizle büyün Galatasaray Spor Kulübü'nün her azası ve gönül verenleri; Cumhuriyet'in ilk asrının sonunda, koyduğunuz hedeflerden bir adım bile sapmadan ilerlemektedir. Rahat uyuyunuz; Türk Milleti emanetinizin savunucusu, Galatasaray ise eğitimde sporda ve yaşam sahasında Türkiye Cumhuriyeti'nin medar-ı iftiharı olmayı sürdürecektir. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray, Ata'sına, varlık gösterdiği her alanda layık olmaya devam edecektir. Ebedi saygılarımla...."

DURSUN ÖZBEK: MİLLİ YAS NEDENİYLE KUTLAMALARI ERTELEDİK

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Cumhuriyet'in 100'ncü yılını kutluyoruz. Maalesef Orta Doğu'da cereyan eden olaylar nedeniyle kutlamalar biraz buruk geçiyor. Filistin halkı muazzam bir baskı altında, muazzam bir yaşam savaşı veriyor. İnşallah en kısa sürede barış orada vuku bulur ve halkların çektiği eziyet inşallah son bulur. Sahadan gelen görüntüler çok kötü. Sivil halkların bulunduğu bir ortam var. Galatasaray olarak en kısa sürede barış olması, insanların huzur bulmasını temenni ediyor. Çok fazla kutlama programımız vardı ama milli yas durumundayız. Dolayısıyla bu kutlamaların hepsini erteledik. Bugün Ata'mızı ziyarete geldik. Onun huzurunda, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında onun izinde yürüdüğümüzü kendisine ifade ettik. İnşallah nice 100 yılları yine burada Galatasaray olarak kutlarız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği Cumhuriyet'i korumanın her insanın görevi olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeni nesli memnun edecek bir Galatasaray yaratmanın peşindeyiz. Buradaki kalabalık gerçekten çok güzel" dedi.