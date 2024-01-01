Galatasaray’da Hakim Ziyech ile yollar ayrılabilir

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech, devre arasında takımdan ayrılabilir. Devre arasında orta saha bölgesi için kolları sıvayan sarı-kırmızılarda ilk hedef Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncuların başında Hakim Ziyech yer aldı.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, beklenenen performansı verememiş ve Sarı-kırmızılı forma altında etkisiz kalmıştı. Zaman zaman sakatlığı sebebiyle de forma giyemeyen Faslı oyuncu, oynanmayan Süper Kupa maçı öncesi sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasıyla birlikte takımdan ayrılığı da beraberinde getirdi.

Bu sebeple Galatasaray’da 30 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi. Ziyech, bu sezon Sarı-kırmızılı formayla 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndaki kadrosuna da çağrılmıştı.

GALATASARAY’IN GÖZÜ DANİMARKALI OYUNCUDA

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan kiralanan 27 yaşındaki Fransız orta saha Tanguy Ndombele yerine arayışlar sürmeye devam ediyor. Ara transferde sözleşmesinden çıkacağı gündemde olan Ndombele yerine sarı-kırmızılılar, gözünü Danimarkalı orta sahaya çevirdi. Devre arasında orta saha bölgesi için kolları sıvayan sarı-kırmızılarda ilk hedef Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek.

2027’ye kadar sözleşmesi devam eden orta saha için Galatasaray, devre arasında girişimde bulunmak istiyor. 22 yaşındaki orta saha, bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda Danimarkalı oyuncu, 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Galatasaray’da orta sahaya düşünülen bir diğer isim ise Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain forması giyen İspanyol orta saha Carlos Soler. Devre arasında kiralık olarak düşünülen 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerin olacağı da gündemde yer alıyor.

KAZIMCAN VE HALİL KİRALIK GİDEBİLİR

Galatasaray’ın 20 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, devre arasında kiralık olarak takımdan gidebilir. Sezon başı sol bek mevkisinde Angelino’nun alternatifi olarak düşünülen Kazımcan Karataş’ın beklenilen performansı verememesi sebebiyle kiralanması bekleniyor.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, yaşanan sol bek krizini de yerli oyuncuyla kapatmak istiyor. Galatasaray’da sezon başında takıma katılan ve istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu ise takımdan kiralık olarak gidecek bir diğer isim arasında yer alıyor. Bu sezon 12 karşılaşmada sadece 146 dakika forma giyen 24 yaşındaki santrfor, sadece 2 gol kaydetti. İstediği süreleri alamayan Milli oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.